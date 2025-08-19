Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε επίσημο έγγραφο από την UEFA, με το οποίο ενημερώθηκε πως μετά από αίτημα των κροατικών αρχών, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει στο πλευρό της τους φιλάθλους της στο πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα στην Κροατία (Πέμπτη 21/8, 21:45, OPEN TV – «Στάντιον Ρουγέβιτσα») για τα Play Off του UEFA Europa League.

«Εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας, που ενδεχομένως βρεθούν στη Ριέκα, να μην πλησιάσουν το γήπεδο, καθώς οι έλεγχοι των τοπικών αρχών θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με πολλές ζώνες ελέγχου και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσει την έδρα του αγώνα»., αναφέρει η σχετική ενημέρωση από τους «ασπρόμαυρους».