Με μήνυμά της στα social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε όλη την αθλητική κοινότητα για τα μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και στήριξης που δέχτηκε, μετά την ανείπωτη τραγωδία, με θύματα τους επτά φιλάθλους του, στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ευχόμενη να μην υπάρξουν «ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό».

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης καθώς θρηνούμε την απώλεια των φιλάθλων μας.

Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από φιλάθλους, συλλόγους, οργανισμούς και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και ανταποδίδουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους.

Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη, και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει ως λάβαρο μόνο μία ευχή:

«Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό.»

Ο Θεός να σας κρατά όλους ασφαλείς.

Σας ευχαριστούμε…»