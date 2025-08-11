Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της πήρε θέση σχετικά με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ερασιτέχνης με θέμα τη Νέα Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρθηκαν στα ποσά που έχει λάβει μέχρι και σήμερα ο Ερασιτέχνης από τον ισχυρό άνδρα της ομάδας ποδοσφαίρου και τις εταιρείες συμφερόντων του.

Παράλληλα ζητούν από τη διοίκηση του ΑΣ να δώσει στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων, ενώ ισχυρίζονται ότι τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη.

Ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.

Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές.

Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ.

Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.

Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους.

Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».