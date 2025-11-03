Την πρώτη της τοποθέτηση, έπειτα από την παραλαβή του μνημονίου συνεργασίας από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, έκανε γνωστή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα.

Τα στελέχη της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ μελέτησαν προσεκτικά το έγγραφο και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα κείμενο που χρειάζεται αρκετές διορθώσεις, καθώς εντοπίστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μνημόνιο που είχε συντάξει η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη.

Παρά τις διαφορές αυτές από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζεται ότι «Στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, θεωρούμε πως θα πρυτανεύσει η κοινή λογική και θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας».