Ποδοσφαιριστής της Λουζιτάνια ντε Λουρόσα, η οποία αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία της Πορτογαλίας, είναι ο Αντρέ Ρικάρντο. Ο 25χρονος Πορτογάλος ολοκλήρωσε την τετραετία στον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας στην πατρίδα του.

«Μετά από τέσσερα χρόνια, έφτασε η στιγμή να πω “αντίο” στον ΠΑΟΚ. Ήταν χρόνια γεμάτα με σκληρή δουλειά, εξέλιξη, συναισθήματα και αναμνήσεις που θα κουβαλώ μαζί μου για πάντα. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το υπόλοιπο προσωπικό και, κυρίως, τους οπαδούς, για όλη την υποστήριξη και αποδοχή. Ήταν τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για όλα», δήλωσε ο Αντρέ Ρικάρντο ο οποίος μετακόμισε στην Τούμπα από τη Φαμαλικάο, το καλοκαίρι του 2022.

Μετά την πρώτη διετία, παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Τσάβες, από την οποία επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι. Φέτος συμμετείχε στις υποχρεώσεις της Β’ ομάδας του ΠΑΟΚ. Συνολικά αγωνίστηκε σε πέντε παιχνίδια με την Α’ ομάδα –πετυχαίνοντας ένα γκολ– και άλλα δέκα με τη Β’, δίνοντας μια ασίστ.

Ο πρώην άσος των Μπενφίκα και Μπράγκα υπέγραψε με τη Λουζιτάνια ως το καλοκαίρι του 2028.