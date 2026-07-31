Την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου μέσου, Τομ Λουσέ, θα ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (2/8), στις 18:00, προκειμένου να διευθετηθούν λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί η ένταξή του στο δυναμικό του «Δικεφάλου» για την επόμενη τριετία.

Ο Λουσέ είναι ποδοσφαιρικά αναθρεμμένος στη Νις και προέρχεται από γεμάτη αγωνιστικά τριετία με τη γαλλική ομάδα.

Εν τω μεταξύ, τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, κόντρα στην Άντερλεχτ (6/8 και 13/8), δήλωσε ο ΠΑΟΚ.

Σε σχέση με τους παίκτες που ήταν διαθέσιμοι για τις μάχες με την Ντιναμό Κιέβου, για τον 2ο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, υπάρχει μια αλλαγή.

Στη θέση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Γκεζτεπέ, δηλώθηκε ο Σόλα Σορερίρε.

Αναλυτικά, η λίστα των «ασπρόμαυρων», στην οποία υπάρχει δικαίωμα δύο αλλαγών μέχρι και 24 ώρες πριν την πρώτη μάχη με την Άντερλεχτ, έχει ως εξής:

Λίστα Α: Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Σορετίρε, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας, Μπελερής, Μπέρδος, Χαλδέζος, Χατσίδης, Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς, Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου, Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός.