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Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του από τους εισηγητές του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», που ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο 11 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου, απέστειλε στην οργανωτική επιστοπή ο γνωστός δικηγόρος ομάδων και ποδοσφαιριστών Γιώργος Παναγόπουλος…
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