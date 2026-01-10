Στο Αγρίνιο θα δοκιμαστεί στις 19:30 (Cosmote Sport 1) ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναιτωλικό, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς, μετά τη δύσκολη πρόκριση επί του Ατρομήτου στο Κύπελλο, θα παλέψει για το τρίποντο απέναντι στο συγκρότημα του Αναστασίου, προκειμένου να συνεχίσει την προσπάθειά του για την κατάκτηση του τίτλου.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου για την αναμέτρηση με τα καναρίνια.

To ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα ως βασικός με τον ΠΑΟΚ θα κάνει σε αυτό το ματς ο Ζαφείρης.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκαρσία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς, Εστέμπαν, Ενκολόλο, Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Μπουρουζίκας, VAR: Ευαγγέλου, Βεργέτης