Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι «πράσινοι» και ο «δικέφαλος» του Βορρά, λίγες ημέρες μετά τις νίκες τους στη League Phase του Europa League, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στοχεύοντας αμφότεροι φυσικά στη νίκη.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέτριψαν μεσοβδόμαδα με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις κι έφτασαν τις επτά διαδοχικές νίκες εντός κι εκτός συνόρων, με συντελεστή τερμάτων 24-5 και ήταν μέχρι πριν λίγες ώρες στην κορυφή.

Εντούτοις μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς η ομάδα του Λουτσέσκου έπεσε στη δεύτερη θέση και θέλει απόψε το τρίποντο για να γίνει εκ νέου κάτοικος του ρετιρέ της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, πήραν σπουδαίο «διπλό» στη Σουηδία επί της Μάλμε, με το «χρυσό» γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 85’, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα –τουλάχιστον– για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

«Έσβησαν», έτσι, και την ήττα που είχαν γνωρίσει προ ημερών στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, φτάνοντας τις τρεις νίκες στα τέσσερα ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους.

Δεδομένου όμως, ότι έχει μείνει πολύ πίσω στο πρωτάθλημα, το «τριφύλλι» θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Θεσσαλονικείς, προκειμένου να μην χάσει κάθε επαφή με τις πρώτες θέσεις (έχει 12 βαθμούς με ένα ματς λιγότερο).

Ο Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος αγωνίζεται ως παρτενέρ του Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας.

Στον αντίποδα ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα του με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, τον Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας (σ.σ.: έμεινε εκτός αποστολής, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο, ο Κώτσιρας) και τον Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Σλάγκερ Βοηθοί: Βασίτσκι, Φριτς 4ος: Πολυχρόνης VAR: Μίλερ, Ευαγγέλου.