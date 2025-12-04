Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη (1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης») και στρέφει την προσοχή του στο δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι της πόλης. Αυτή τη φορά θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, το απόγευμα της Κυριακής (7/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η προετοιμασία της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) στη Νέα Μεσημβρία. Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά. Κάτι που σημαίνει πως θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το Κυριακάτικο ματς. Υπενθυμίζεται πως επιστρέφει ο Σουαλιό Μεϊτέ που λόγω τιμωρίας δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο χθεσινό (3/12) παιχνίδι.

Την Παρασκευή (5/12) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 17:00.