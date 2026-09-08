Με αγωνία περιμένουν στον ΠΑΟΚ τα νεότερα για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα, ωστόσο στον «Δικέφαλο του Βορρά» θέλουν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του αριστερού μπακ.

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