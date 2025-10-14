Η αντίστροφη μέτρηση για το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ (Κυριακή 19/10, 21:00), για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Ράζβαν Λουτσέκου να έχει σιγά-σιγά στη διάθεσή του και τους διεθνείς.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο, υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Σε θεραπεία υποβλήθηκαν και οι Δημήτρης Χατσίδης και Γίρι Παβλένκα, ενώ οι Φεντόρ Τσάλοφ και Δημήτρης Πέλκας έβγαλαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο.

Κάτι που σημαίνει πως οι δυο τελευταίοι έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στην αποστολή για το ματς στην «OPAP Arena». Την Τετάρτη (15/10) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.