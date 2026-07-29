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Ο ΠΑΟΚ μετά το 3-2 επί της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, υποδεχόμενος τους Ουκρανούς στην Τούμπα (30/7, 20:45, OPEN TV).

Oι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ο Αλέλιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή.

Αναλυτικά: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ.

Οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης.