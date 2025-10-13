Οι διεθνείς επιστρέφουν σιγά-σιγά και ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Αγιά Σοφιά» (Κυριακή 19/10, 21:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Μάλιστα, στη σημερινή (Δευτέρα 13/10) προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, τα νέα ήταν ευχάριστα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Κι αυτό καθώς οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ ακολούθησαν αρχικά μέρος του προγράμματος ενώ μετά συνέχισαν με ατομικό.

Ο Δημήτρης Χατσίδης, που υποφέρει από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, υποβλήθηκε σε θεραπεία. Τέλος, θεραπεία έκανε κι ο Γίρι Παβλένκα.

Ες αύριον τα σπουδαία για Ζίβκοβιτς

Την Τρίτη (14/10) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00. Μαζί τους θα είναι και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά τον τραυματισμό του διεθνούς Σέρβου μεσοεπιθετικού (πόνο στον αριστερό μηρό, τράβηγμα στον αριστερό τετρακέφαλο) κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.