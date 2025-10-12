Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Σερβίας και η συμμετοχή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 19/10, 21:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, κρίνεται αμφίβολη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της σερβικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ο Ζίβκοβιτς έχει πόνο στον αριστερό μηρό, τράβηγμα στον αριστερό τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την αποστολή από το προσεχές εκτός έδρας παιχνίδι της Σερβίας, κόντρα στην Ανδόρρα (Τρίτη 14/10, 21:45), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Υπενθυμίζεται πως ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα περιμένει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να δει και την κατάσταση των Δημήτρη Πέλκα, Φεντόρ Τσάλοφ και Γίρι Παβλένκα, με τους δύο πρώτους να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο τις τελευταίες ημέρες και τον Τσέχο τερματοφύλακα να υποβάλλεται σε θεραπεία. Περισσότερα για την κατάσταση όλων θα φανούν στην απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας, (13/10).