Σύμφωνα με Μέσα του Μεξικού, ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Κρουζ Αζούλ, για την απόκτηση του διεθνούς Mεξικανού δεξιού οπισθοφύλακα, Χόρχε Σάντσεθ, που φαίνεται θετικός σε μία πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη.

Φουλάρει για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνάς του ο «Δικέφαλος του Βορρά», σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, που μεταδίδουν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε να αναθερμαίνει το ενδιαφέρον της για την περίπτωση του 28χρονου δεξιού οπισθοφύλακα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Κρουζ Αζούλ περιμένει επίσημη πρόταση από τους «ασπρόμαυρους» εντός της εβδομάδας, με τον παίκτη να είναι θετικός στην προοπτική της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr