Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στη Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 28/8, 20:30, OPEN TV), με μία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Τετάρτης (27/8). Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 που γνώρισαν στην Κροατία, ώστε να δώσουν το παρών στη League Phase του UEFA Europa League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών κι έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια, ο Ρουμάνος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τον νεαρό φορ Ανέστη Μύθου, μιας και πλέον είναι ετοιμοπόλεμος τόσο ο Γιώργος Γιακουμάκης, αλλά και οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ, Δημήτρης Πέλκας, Τάισον.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου είναι οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.

Εν τω μεταξύ, ο Ιβάν Σαββίδης μετέβη στη Θέρμη και επισκέφτηκε το υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος του «Δικεφάλου του Βορρά» ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών για το νέο «σπίτι» της ομάδας, που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά σε μια ιδιόκτητη έκταση 150 στρεμμάτων.

Επανέλαβε την επιθυμία του να είναι το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων και εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και κατέστησε σαφές πόσο αποφασισμένος είναι να ολοκληρώσει όλα τα project, που αφορούν τις υποδομές και είναι σε εξέλιξη.

Οι εργασίες της πρώτης φάσης στο αθλητικό κέντρο οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, εντός του χρονοδιαγράμματος. Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα επίπεδα, στα οποία θα κατασκευαστούν τα πρώτα επτά από τα συνολικά έντεκα γήπεδα. Στο πρώτο επίπεδο θα κατασκευαστούν δύο γήπεδα για τις ομάδες Κ17 και Κ19, στο δεύτερο επίπεδο δύο γήπεδα για τον ΠΑΟΚ Β’ και στο τρίτο επίπεδο, τρία γήπεδα για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Στο μεταξύ, έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα παρέχουν όλες τις ανέσεις για την προετοιμασία των ομάδων, και ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες μελέτες και άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς κι ένα κλειστό γήπεδο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αποδυτήρια για την πρώτη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β’ και τις ακαδημίες, ξενώνα ημερήσιας φιλοξενίας ποδοσφαιριστών, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, αναψυκτήριο, χώρους εργασίας δημοσιογράφων, γραφειακούς χώρους. Επιπλέον, θα υπάρχει κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου.