Για πρώτη φορά μετά από 5,5 χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στην Τούμπα για να παρακολουθεί διά ζώσης αγώνα της ομάδας του.

Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ, συνοδευόμενος από τους δύο γιους του, Νίκο και Γιώργο, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους των «ασπρόμαυρων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του ματς ο διοικητικός ηγέτης του δικεφάλου ζήτησε από τους παίκτες του Λουτσέσκου να «πεθάνουν» στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του.