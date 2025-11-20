Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος και της αναμέτρησης με την Κηφισιά, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (23/11, 19:00) στην Τούμπα, για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε θεραπεία.

Έτσι, η συμμετοχή του 23χρονου μέσου στο ματς της Κυριακής είναι αμφίβολη, με τις πιθανότητες να συγκλίνουν στο ότι θα είναι διαθέσιμος για το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Μπραν (27/11, 19:45, Τούμπα), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Παράλληλα, από το πρωί της Πέμπτης έχουν τεθεί στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά, σε τιμές που κυμαίνονται από 10 έως 80 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (21/11) στις 11:00.