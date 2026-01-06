Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 1 HD) τον Ατρόμητο, για τα play-offs του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
O νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη σε μονό αγώνα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου).
Σοβαρά προβλήματα της τελευταίας στιγμής προέκυψαν στον δικέφαλο, τα οποία έφεραν ντόμινο εξελίξεων στην ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Τσιφτσής και Μύθου, με την απουσία του νεαρού επιθετικού να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο.
Ο Μύθου ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ με ενεργό ρόλο που κάλυπτε τον κανονισμό του Κυπέλλου για την υποχρεωτική παρουσία Έλληνα παίκτη Κ21 στην ενδεκάδα.
Ως αποτέλεσμα, ο Ρουμάνος τεχνικός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική λύση κάτω από τα δοκάρια, ξεκινώντας βασικό τον 4ο τερματοφύλακα της ομάδας, Δημήτρη Μοναστηρλή.
Στην κορυφή της επίθεσης πήρε φανέλα βασικού και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, σε ένα σχήμα ανάγκης για τον ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 0-0
Γκολ:
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Δοκάρια:
ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Oζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.
Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Τσαντίλας.
Διαιτητής: Παπαπέτρου Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μπαλιάκας Τέταρτος: Μόσχου VAR: Πολυχρόνης, AVAR: Γιουματζίδης