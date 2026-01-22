Στις 19:45 (Cosmote Sport 3HD) θα αρχίσει στην κατάμεστη Τούμπα το κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» θα κυνηγήσουν απέναντι στην ομάδα της Ανδαλουσίας ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να κάνουν άλμα πρόκρισης.

Η ομάδα του Λουτσέσκου χρειάζεται ουσιαστικά έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην 24άδα, ωστόσο φυσικά θα ψάξει τη νίκη, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές της να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα, που δίνει απευθείας πρόκριση.

Στον αντίποδα το συγκρότημα του Πελεγκρίνι, που θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 200 φιλάθλων του στο σημερινό ματς, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνέχεια, καθώς φιγουράρει στην 4η θέση με 14 βαθμούς.

Πάντως η Μπέτις θα παίξει για τη νίκη στην Τούμπα, καθώς θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να αποφύγει τα μπαράζ.

Στη διάθεση του Λουτσέσκου βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας, που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ωστόσο προτιμήθηκε να μην ξεκινήσει βασικός, με τον Πέλκα να παίρνει τη θέση του.

Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα έμοιαζε «κλειδωμένη», με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια και τον Γιακουμάκη στην κορυφή. Στον αντίποδα ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άντονι, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ίσκο, Κούτσο, Μπεγερίν, Ρικέλμε, Άμραμπατ και Φίρπο, όπως και ο τιμωρημένος, Σεντρίκ Μπακαμπού. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκες, Ντεόσα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ρουϊμπάλ, Γκαρθία, Άβιλα

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Αλμπέρτο Τεγκόνι, Τζοβάνι Μπατσίνι (Ιταλία)

Τέταρτος: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)

VAR: Ντανιέλε Κίφι, Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)