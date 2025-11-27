Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 3) στην Τούμπα την Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Λουτσέσκου απέναντι στους Νορβηγούς θα κυνηγήσουν την τρίτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της πρώτης οκτάδας.

Με οκτώ νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι Θεσσαλονικείς έχουν αφήσει για τα καλά πίσω τους το διάστημα, στο οποίο είχαν συνεχή αρνητικά αποτελέσματα στις εγχώριες και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, στο -2 από τον Ολυμπιακό, και στη 10η του Europa League με επτά (7) βαθμούς και 9-6 τέρματα.

Οι επιτυχίες επί των Λιλ (4-3 στη Γαλλία) και Γιουνγκ Μπόις (4-0 στη Θεσσαλονίκη) έβαλαν το νερό στ’ αυλάκι για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι πλέον βλέπουν πιο ψηλά, αφού η οκτάδα απέχει μόλις ένα βαθμό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Αντίθετα εκτός αποστολής είναι οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας, που δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους.

Στον αντίποδα, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μπραν.

Η ομάδα του Φρέιρ Αλεξάντερσον ηττήθηκε με 4-0 από τη Μόλντε στο «Άκερ Στάντιον», κι έτσι παρέμεινε στην τέταρτη θέση στο -15 από την πρωτοπόρο Βίκινγκ έπειτα από 29 αγωνιστικές.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ παραμένει δίχως νίκη σε Νορβηγία και Ευρώπη από τις 26/10, όταν είχε κερδίσει 3-2 τη Ρόζενμποργκ στο Τρόντχαϊμ.

Έτσι το Europa League, όπου είναι στην 11η θέση, φαντάζει το… αποκούμπι για την ομάδα του Αλεξάντερσον, αφού έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.

Ο 43χρονος Ισλανδός τεχνικός δεν υπολογίζει μόνο στις υπηρεσίες του τραυματία βασικού κεντρικού μέσου Φέλιξ Χορν Μίρε (33 συμμετοχές/5 γκολ/5 ασίστ).

Στο 16ο λεπτό ο Μεϊτέ ανέτρεψε τον Σόρενσεν μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή του αγώνα να καταλογίζει πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κόρνβιγκ, ο οποίος είδε τον Παβλένκα να πέφτει σωστά και να αποκρούει την μπάλα, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

ΠΑΟΚ-Μπραν 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Σόρενσεν (Μπραν)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

Μπραν (Φρ. Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν, Ντράγκσνες, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Μάθισεν, Χολμ, Κάστρο