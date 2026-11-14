Τα προβλήματα τραυματισμών δεν έλειψαν από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, το οποίο ο Δικέφαλος νίκησε με 3-1 το απόγευμα του Σαββάτου (14/11) στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή στο 71ο λεπτό, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr