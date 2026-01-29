Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση πριν το παιχνίδι με τη Λιόν στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» (Πέμπτη 29/1, 22:00), το οποίο θα διεξαχθεί στη σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία, με θυματα επτά οπαδούς του συλλόγου.

Σε αυτήν ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενημερώνει πως όσοι φίλαθλοι του βρεθούν στο γήπεδο είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων δεν πρέπει να φοράνε διακριτικά. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς ευχαρίστησαν τη Λιόν και τις γαλλικές αρχές για τη συνεργασία που έχουν μέχρι στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, σε συνεννόηση με τους οργανωμένους, έχουν ήδη ανακοινώσει πως η κερκίδα που προοριζόταν να δοθεί στους φίλους των «ασπρόμαυρων», θα παραμείνει κλειστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες (σ.σ. 28/1), επικυρώθηκε η απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων για την αναμέτρηση με τη Λιόν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία με τη Λιόν και τις γαλλικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν απόλυτη κατανόηση στον πόνο και το πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, καθώς και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας».

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως πέραν του ενός λεπτού σιγή προς τιμή των θυμάτων που ανακοινώθηκε από την UEFA, και οι οργανωμένοι οπαδοί του γαλλικού συλλόγου ετοιμάζουν ενέργειες για να τιμήσουν τους επτά νεκρούς.