Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν όψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Κυριακή 28/9, 20:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στο ιατρικό δελτίο υπάρχει μόνο το όνομα του Δημήτρη Πέλκα, με τον 32χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του ο Ρουμάνος προπονητής:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κένι, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.