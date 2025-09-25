Στον ΠΑΟΚ αφήνουν πίσω τους τη «λευκή» ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League, και στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Κυριακή 28/9, 20:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Ισραηλινούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και οικογενειακό διπλό.

Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Παρασκευή (26/9) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 18:00.

Μάλιστα, εν όψει του αγώνα με τους Αρκάδες, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων με τιμή στα 25 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης.