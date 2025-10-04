Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα (Κυριακή 5/10, 20:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στη Νέα Μεσημβρία στην τακτική προετοιμασία της αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως και ο Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος υπέστη κάκωση στο ισχίο και θα μείνει εκτός αγώνα.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μην ανακοινώνει αποστολή, κάτι που είχε κάνει και πέρυσι κατά τη διαδικασία των Play Off.

Δεδομένο είναι πως οι «ασπρόμαυροι» επιζητούν τη νίκη ώστε, αφενός να προσπεράσουν τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, αφετέρου να βάλουν τέλος στο σερί των πέντε αγώνων δίχως νίκη (0-2-3) σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ημέρα μνήμης για τα έξι παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη

Παράλληλα, σήμερα (Σάββατο 4/10) συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας από την εκδρομή τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχασαν τη ζωή τους.

Το λεωφορείο του ΣΦ ΠΑΟΚ Κορδελιού συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα οκτώ μέτρων. Από τα συντρίμμια του λεωφορείου ανασύρθηκαν νεκροί οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτριος Ανδρεαδάκης (25 ετών), Χριστίνα Τζιόβα (18 ετών), Αναστάσιος Θέμελης (22 ετών), Γεώργιος Γκανάτσιος (22 ετών), Κυριάκος Λαζαρίδης (17 ετών), όπως επίσης και ο οδηγός του φορτηγού, Αστέριος Αγκζιώτης (68 ετών).

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ήταν δυνατόν να ξεχάσει, στέλνοντας μέσω των Social Media το δικό της μήνυμα: «Δεν γύρισαν ποτέ. Δεν έφυγαν ποτέ από κοντά μας. Στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, στα γέλια μας, στα δάκρυα μας. Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη… Αθάνατοι… 04.10.1999 | Αδέρφια ζείτε!».