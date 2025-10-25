Την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα και τέταρτη σε όλες τις διοργανώσεις θα ψάξει ο ΠΑΟΚ καθώς φιλοξενεί στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 26/10, 19:30, Novasports Prime) τον Βόλο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει ένα επιπλέον πρόβλημα να διαχειριστεί καθώς προπόνηση ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο διεθνής μέσος θα μείνει εκτός του αγώνα με τους Θεσσαλούς κι η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Σε θεραπεία υποβλήθηκε κι ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική, με το διάστημα απουσίας του να εξαρτάται από την αντίδραση του οργανισμού του στη θεραπεία.

Τέλος εκτός προπόνησης έμεινε ο Τόμας Κεντζιόρα, ακολουθώντας το πρωτόκολλο μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι στη Γαλλία, καθώς κι ο Δημήτρης Χατσίδης, που συνεχίζει με θεραπείες.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για την αναμέτρηση με την ομάδα της Μαγνησίας.

Α.Α.