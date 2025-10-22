Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Λιλ στο «Σταντ Πιέρ Μορουά» (23/10, 22:00, COSMOTE SPORT 5 HD), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει δύο επιπλέον προβλήματα να επιλύσει.

Από την τελευταία προπόνηση που διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία απουσίαζαν οι Τάισον και Μαγκομέντ Οζντόεφ. Αμφότεροι έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε θεραπεία, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αντίθετα, επέστρεψε ο Γίρι Παβλένκα που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν για Γαλλία είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη (23/10) το πρωί (10:00) θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (26/10) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας. Οι τιμές τους κυμαίνονται από τα 10 ως και τα 80 ευρώ.