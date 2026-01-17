Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 18/1, 19:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει συνολικά σε τέσσερις ποδοσφαιριστές του για το ματς με τους Κρητικούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Γίρι Παβλένκα ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε με πρόγραμμα επανένταξης, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Τέλος, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον τιμωρημένο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή έχοντας συμπληρώσει κάρτες.