Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/9) τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο 21χρονος Βρετανός εξτρέμ με καταγωγή από τη Νιγηρία μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Τούμπα από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά το γεγονός πως πήρε πολλές ευκαιρίες από τον Ράζβαν Λουτσέσκου, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα. Συνολικά πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ (δύο στη Super League, στο 1-4 επί του Πανσερραϊκού και στο 7-0 επί της Λαμίας κι άλλα δύο στο Κύπελλα, από ένα στα ματς κόντρα στο Αιγάλεω).

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο χρησιμοποιήθηκε μόνο ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League. Μάλιστα, έμεινε εκτός της λίστας που παρέδωσε χθες ο Λουτσέσκου στην UEFA ενόψει της League Phase της διοργάνωσης.