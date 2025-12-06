Ακολουθώντας την τακτική των προηγούμενων ντέρμπι, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το νέο ντέρμπι με τον Άρη.

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τους «συμπολίτες» τους στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30, Novasports Prime) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με μοναδικό στόχο το «τρίποντο», έτσι ώστε να μην απομακρυνθούν από την κορυφή και τον Ολυμπιακό, που σήμερα νίκησε άνετα τον ΟΦΗ.

Μετά την τελευταία προπόνηση ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε μαζί του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένου του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη (1-1) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Δεδομένα εκτός είναι ο Δημήτρης Πέλκας και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με τον δεύτερο να υποβάλλεται σήμερα με επιτυχία σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο. Η επιστροφή του κεντρικού αμυντικού υπολογίζεται στις αρχές του 2026.

Αναφορικά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το τοπίο είναι… θολό, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Απομένει να φανεί εάν ο Λουτσέσκου θα τον έχει, τουλάχιστον, στον πάγκο ή αν θα τον προφυλάξει ενόψει του αγώνα με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία (11/12, 19:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.