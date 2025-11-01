Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό (Κυριακή 2/11, 19:30, Novasports Prime – Δημοτικό Γήπεδο Σερρών), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, που δεν ανακοίνωσε για μία ακόμη φορά αποστολή, δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του κόντρα στη σερραϊκή ομάδα.

Ακόμη, εκτός μάχης τέθηκαν οι Μαντί Καμαρά, Δημήτρης Πέλκας, Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρης Χατσίδης. Ο Κροάτης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ οι υπόλοιποι, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, δούλεψαν ατομικά.

Οι υπόλοιποι παίκτες θα αναχωρήσουν το απόγευμα του Σαββάτου (1/11), με το λεωφορείο της ομάδας για Σέρρες.

