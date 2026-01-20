Ο ΠΑΟΚ διέψευσε τις φήμες για πιθανή παραχώρηση του Φέντορ Τσάλοφ, απαντώντας σε ερώτηση της ρωσικής ιστοσελίδας «sport24.ru».

Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος σέντερ φορ δεν υπολογίζεται τακτικά από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, η ομάδα έχει ενισχυθεί με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και έχει ως βασικό της τον Γιώργο Γιακουμάκη, το γραφείο Τύπου τόνισε: «Δεν έχουμε λάβει καμία προσφορά για τον Τσάλοφ. Είναι μέλος της ομάδας μας».

Τη φετινή σεζόν, ο Τσάλοφ μετράει 3 γκολ και 1 ασίστ σε 24 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 947 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά την περιορισμένη συμμετοχή του, παραμένει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ενώ η ομάδα εξετάζει άλλες προτεραιότητες, όπως η απόκτηση δεξιού μπακ και η ενίσχυση της άμυνας.