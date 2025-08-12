Τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη διέψευσε την Τρίτη ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει υπάρξει σήμερα κάποια νέα εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία οι «ασπρόμαυροι» προσπαθούν να φέρουν εις πέρας, έχοντας ως σύμμαχό τους τον Έλληνα διεθνή χαφ.

Ο ΠΑΟΚ και ο ποδοσφαιριστής έχουν έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο με αποδοχές 1,6 εκατ. ευρώ, με τον Ζαφείρη να ασκεί κι αυτός πιέσεις, προκειμένου να ανάψει η Σλάβια το «πράσινο φως» στη μετακόμισή του στην Τούμπα.

Αυτή η κίνηση των «ασπρόμαυρων» έρχεται λίγο μετά τη διάψευση του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, στο τσέχικο δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να έχει καταθέσει νέα πρόταση στην ομάδα της Πράγας για τον 22χρονο διεθνή Έλληνα, η οποία μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 16.000.000 ευρώ.