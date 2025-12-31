Ο ΠΑΟΚ ενισχύει το παρόν επενδύοντας στο μέλλον, κάνοντας δικό του και επίσημα τον Γιάννη Σαρρή από τη Μόντενα.

Ο 18χρονος μέσος αποτελεί μία προσθήκη με προοπτική, που δείχνει τη φιλοσοφία του συλλόγου να «χτίζει» παίκτες με διάρκεια και εξέλιξη.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου κινήθηκαν άμεσα, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του νεαρού άσου, πριν προλάβει να ανοίξει ο ανταγωνισμός από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Σαρρής έχει ήδη πλούσιες παραστάσεις για την ηλικία του, με γεμάτες σεζόν στην Primavera της Μόντενα, συμμετοχή στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και παρουσία με την Εθνική Νέων.

Με συμβόλαιο έως το 2029, ο ΠΑΟΚ δείχνει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του, ποντάροντας σε έναν παίκτη που μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του «αύριο» του συλλόγου.