Προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία είχε ο ΠΑΟΚ λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας (Τετάρτη 13/5, 19:30), για την 5η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είχε δύο ευχάριστα νέα, καθώς οι Γιώργος Γιακουμάκης και Χόρχε Σάντσεζ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει έπειτα από κάτι παραπάνω από δυο μήνες, έχοντας αγωνιστεί για τελευταία φορά στο εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά, στις 4 Μαρτίου. Ο Μεξικανός επιθετικός, από την πλευρά του, απουσίασε μόνο από το πρόσφατο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Υπενθυμίζεται πως δεν υπολογίζεται για το επικείμενο ματς με την ΑΕΚ κι ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, αλλά και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που υποβλήθηκε σε επέμβαση την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη (12/5) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 17:00.