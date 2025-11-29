Ευχάριστα νέα επιφύλασσε στον Ραζβάν Λουτσέσκου η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ, εν όψει του αυριανού (30/11, 19:00, Novasports Prime) εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα του Σαββάτου ο Μαντί Καμαρά γυμνάστηκε κανονικά για πρώτη φορά, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Λιλ, κάνοντας τον Ρουμάνο τεχνικό να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Αντίθετα, ο Κωνσταντέλιας, αν και αρχικά θεωρούνταν πιο κοντά στην πλήρη επιστροφή, ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ από τη μεριά του ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση στον δεξί δικέφαλo, συνέχισε τη θεραπεία του.

Εντούτοις, παραμένει άγνωστο αν ο Μαντί Καμαρά θα βρίσκεται στις επιλογές του Λουτσέσκου για την αυριανή αναμέτρηση πρωταθλήματος στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε αποστολή.