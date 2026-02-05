Το πολύκροτο μεταγραφικό σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ έλαβε τέλος… Και από ότι φαίνεται θα έχει happy end, αφού ο παίχτης βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη… Ο Μεξικανός μπακ-χαφ της Κρουζ Αζούλ έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες και σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η άφιξη του Σάντσες σηματοδοτεί την τρίτη χειμερινή προσθήκη του «Δικεφάλου του Βορρά», ωστόσο οι μεταγραφικές κινήσεις δεν σταματούν εδώ. Οι «ασπρόμαυροι» διατηρούν ανοιχτό το μέτωπο της ενίσχυσης στη μεσοεπιθετική γραμμή, με το όνομα του Μπερνάρ, πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού να παραμένει ψηλά στη λίστα.

