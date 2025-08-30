Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε γύρω στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Συνοδευόμενος από τους μάνατζέρ του, ο 26χρονος Ιταλός αμυντικός «προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

Ο ποδοσφαιριστής της Τζένοα θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα υπογράψει το μονοετή δανεισμό του στην Τούμπα. Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί και οψιόν αγοράς του Βολιάκο το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία για συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029.

Στα πρότυπα της μεταγραφής του Βολιάκο, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον Αλεσάντρο Μπιάνκο. Πρόκειται για 22χρονο κεντρικό μέσο ο οποίος έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα, στην οποία ανήκει από το 2019 – τότε μεταπήδησε στις ακαδημίες των «βιόλα» προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της Τορίνο.

Τη σεζόν 2023/24 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα (37 εμφανίσεις /2 γκολ /2 ασίστ) ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε, επίσης ως δανεικός, στη Μόντζα (35/1/0). Διεθνής με τις «μικρές» ομάδες της εθνικής Ιταλίας, κατέγραψε επτά (7) συμμετοχές με ένα (1) γκολ με την Ελπίδων. Η ιστοσελίδα transfemarkt.com κοστολογεί τον ύψους 1,73μ. Μπιάνκο στα 5.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Κωνσταντίνου Σούβλατζη. Ο γεννημένος το 2009 επιθετικός, που εκπαιδεύεται στo PAOK Academy από το 2015, υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σούβλατζης που πλέον ανήκει στην Κ19, είναι πρωταθλητής με την Κ15, με την Κ17, ενώ είναι και διεθνής.