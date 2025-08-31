Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Κυριακής (31/8), έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Ο 22χρονος μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το μονοετή δανεισμό του από την Φιορεντίνα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου διατηρεί οψιόν αγοράς του διεθνή με την εθνική Ελπίδων της Ιταλίας μέσου.

Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε επίσημα ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός πήγε το Σάββατο (30/8) στα γραφεία της Τούμπας για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Τζένοα. Ο Βολιάκο πήρε ήδη τη φανέλα με το νούμερο 4.