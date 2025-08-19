Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ο θάνατος του Απόστολου Σαββουλίδη. O 78χρονος ήταν τερματοφύλακας της ομάδας τη δεκαετία του 1970 (από το 1966 ως το 1976), πανηγυρίζοντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας με τους «ασπρόμαυρους».

Όπως αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα Social Media:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενιάς της δεκαετίας του ‘70 αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας. Καλό ταξίδι…».

Ο εκλιπών είχε, μάλιστα, τιμηθεί για την προσφορά του στον ΠΑΟΚ το 2015.