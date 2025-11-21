Δύο μέρες πριν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ δούλεψε πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες εν όψει του παιχνιδιού κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας (23/11, 19:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε τους διεθνείς να επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά είχε κι ένα δυσάρεστο μαντάτο. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Από εκεί και πέρα, για μία ακόμη ημέρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (22/11) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:45.