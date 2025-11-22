Μετά από δύο εβδομάδες αποχής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση, καθώς υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα, (Κυριακή 23/11, 19:00, Novasports Prime), για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η τελευταία προπόνηση, που διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία, δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος προπονητής δεν ανακοίνωσε αποστολή, παίρνοντας μαζί του όλους τους διαθέσιμους παίκτες.

Εκτός έμειναν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ο Μαντί Καμαρά που υποβλήθηκε σε θεραπεία, αλλά και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ λόγω ίωσης.