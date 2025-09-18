Πίσω τους έχουν αφήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ τη συντριβή με 4-1 από τον Λεβαδειακό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας κάνει στροφή στον προσεχή αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Τούμπα (Σάββατο 20/9, 20:00, Novasports Prime), για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στο «Λάμπρος Κατσώνης» ακολούθησαν την Πέμπτη πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τον Ρουμάνο προπονητή στην τακτική, παίζοντας και οικογενειακό διπλό.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο κι ο Τζόντζο Κένι έμεινε στο σπίτι λόγω ίωσης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά.

Ανάμεσα σε αυτούς τόσο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες όσο και οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Μαγκομέντ Οζντόεφ που δεν ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας για να κάνουν αποφόρτιση.

Την Παρασκευή η ομάδα του ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:45.