Στον ΠΑΟΚ αφήνουν πίσω τους, προς ώρας, την ήττα από τη Ριέκα και στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2025-26. Πρεμιέρα που θέλει την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να υποδέχεται στην άδεια Τούμπα την ΑΕΛ (Κυριακή 24/8, 21:00, Novasports Prime).

Ο Ρουμάνος τεχνικός ελπίζει πως θα έχει στη διάθεσή του, σε σχέση με το χθεσινό (21/8) παιχνίδι στην Κροατία (ήττα με 1-0) τον Τάισον. Ο Βραζιλιάνος έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, σε αντίθεση με τους Δημήτρη Πέλκα και Σόλα Σορετίρε που ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Το Σάββατο (23/8) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 18:30.