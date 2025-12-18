Η προετοιμασία για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό (Κυριακή 21/12, 19:30, Novasports Prime – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12).

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε με ικανοποίηση τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ακολουθεί μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια να δουλεύει ατομικά. Αυτό σημαίνει πως ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει αρκετές ελπίδες να βρίσκεται στη διάθεση του Ρουμάνου προπονητή του για το ματς της Τούμπας.

Από την άλλη, ο Δημήτρης Πέλκας έκανε ατομικό στο γήπεδο, οι Γιώργος Γιακουμάκης και Ζόαν Σάστρε έκαναν τρέξιμο, ενώ οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησαν θεραπεία. Ουδείς εξ αυτών υπολογίζεται για το τελευταίο παιχνίδι του 2025. Την Παρασκευή (19/12) η ομάδα του ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.

Αναφορικά με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκε την Τετάρτη (17/12) στο γήπεδο της Τούμπας κι είδε το παιχνίδι Κυπέλλου με τη Μαρκό, επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακόμισής του στη Θεσσαλονίκη.

Οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν άδεια την εβδομάδα των Χριστουγέννων, με τον 32χρονο Σουηδό επιθετικό να ενσωματώνεται μετά τη λήξη της στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.