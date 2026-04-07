Με ανάρτηση στoυς επίσημους λογαριασμούς της στα Social Media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο του πατέρα του προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Στα 80 του, ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, έφυγε από τη ζωή μετά από δεκαήμερη «μάχη».

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλό ταξίδι…», αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι».