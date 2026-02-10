Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 16χρονου επιθετικού Αποστόλη Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό σέντερ φορ να προορίζεται αρχικά για την ομάδα Κ17 του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο νεαρός επιθετικός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Πανσερραϊκού και πραγματοποίησε μάλιστα το ντεμπούτο του στην Super League με τα «Λιοντάρια», όταν πέρασε αλλαγή σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια συνολικά, καταγράφοντας 2 ασίστ στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση, με μεταγραφή, του ποδοσφαιριστή Αποστόλου Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.

Ο Απόστολος Σαββίδης υπέγραψε σε ηλικία 16 χρόνων το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2026, κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ακολούθησε με επιτυχία όλη την προετοιμασία της το καλοκαίρι και τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα.

Ποδοσφαιρικό “προϊόν” των κόκκινων ακαδημιών και της εξαιρετικής δουλειάς που συνεχίζει να γίνεται εκεί όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα, εντάχθηκε το 2021 στην ομάδα Elite που δημιούργησε ο προπονητής Σάκης Αναστασιάδης και η οποία το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κ14 στην ΕΠΣΜ κερδίζοντας στον τελικό τον Ολυμπιακό με τον Απόστολο να σκοράρει στον τελικό.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προοδευτική πορεία στην Κ15 και οι εμπειρίες στα πρωταθλήματα της Super League, όπου και ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ πέρυσι προωθήθηκε στην ομάδα Κ17 όπου ήταν πρώτος σκόρερ και φέτος είχε συμμετοχές και στην Κ19.

Αποστόλη καλή επιτυχία και το μέλλον σου ανήκει».