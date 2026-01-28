«Αυτά τα παιδιά ζούνε από θαύμα», είπε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα, όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ που διασώθηκαν από το δυστύχημα που πάγωσε όλη την Ελλάδα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που όλοι στο νοσοκομείο έλεγαν ότι σώθηκαν από θαύμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε πως προγραμματίστηκε για το πρωί της Πέμπτης (29/1) η άφιξη των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι χθες (27/1) διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Pius Brînzeu της Τιμισοάρα, όπου και ταυτοποιήθηκαν μετά το πολύνεκρο αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ θα μεταφερθούν με c-130 του ελληνικού στρατού, κατόπιν σχετικής εντολής της κυβέρνησης.

